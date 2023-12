Primeira edição da ‘Feira Pé de Tucumã’ acontece no próximo sábado (16) com atrações culturais

Manaus (AM) – No próximo sábado (16), 10h às 19h, acontecerá a primeira edição da “Feira Pé de Tucumã” com atrações culturais e mais de 25 empreendedores de economia criativa, com entrada gratuita, na Rua 13 (antiga Alfredo Valois), 252, no Conjunto Hiléia II, localizado no bairro Redenção em Manaus.

“A nossa ideia é entregar uma feira para toda a família, onde dá para tomar um café da manhã regional, comprar uns presentinhos de final de ano, comer aquela feijoada vegana e ainda ajudar os empreendedores, assim todos ganham”, destaca o organizador do evento, Cleber Santos.

Além de gastronomia regional e música boa, o público vai encontrar expositores comercializando desde artigos de decoração, moda, papelaria, artesanato, plantas, produtos naturais e indígenas, entre outros com valores acessíveis.

A feira é uma iniciativa de amigos entusiastas do empreendedorismo, que conhecem a realidade local e sabem da importância de fortalecer e reunir expositores, e produtores com o público, especialmente nesta temporada de final de ano.

“A proposta é que os expositores consigam ter mais uma opção de venda neste mês de dezembro, que é sempre tão bom para o comércio”, comentou Gisa Mascarenhas, uma das idealizadoras do evento.

*Com informações da assessoria

