VÍDEO: Dupla é presa por tráfico de drogas no conjunto Osvaldo Frota em Manaus

Manaus (AM) – Dirceu dos Santos da Silva e Renan de Lima Santos, foram presos em flagrante, na tarde de sexta-feira (8), em posse de cinco quilos de maconha tipo skunk no conjunto Osvaldo Frota, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Conforme o delegado Cícero Túlio, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações iniciaram a partir de um trabalho de monitoramento constante de narcotraficantes que operam na zona sul da capital. Com base nisso, foi possível identificar que parte das drogas encaminhada aos cuidados de Dirceu era proveniente de carregamentos que desembarcavam no porto do São Raimundo, zona oeste.

“Durante o trabalho de levantamento de informações, nos deparamos com os suspeitos acondicionando entorpecentes em um imóvel abandonado na rua Inari, conjunto Osvaldo Frota, utilizado para armazenar o material ilícito”, explicou o delegado.

Segundo o delegado, no momento em que os suspeitos se depararam com os policiais, tentaram fugir, mas foram capturados. Com eles foram apreendidos quatro tabletes de maconha tipo skunk, totalizando cerca de cinco quilos.

Dirceu já possui vasto histórico criminal, tendo passagens pela polícia por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Procedimentos

Ambos foram conduzidos à delegacia e autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.

