Damares recebe alta do hospital após internação por varicela zoster

A senadora pelo Distrito Federal Damares Alves (Republicanos) recebeu alta do hospital, após ter uma recaída devido ao vírus varicela zoster, o causador da doença herpes zoster ou cobreiro e da catapora. A parlamentar deu entrada no Hospital DF Star na quinta-feira (7), com paralisia facial, e foi liberada na manhã deste sábado (9).

Segundo nota publicada nas redes sociais da senadora, Damares dará continuidade ao tratamento em casa.

Em relação às atividades parlamentares e do dia a dia, a nota explica que os médicos a liberaram para seguir com a rotina. Em março deste ano, Damares também foi hospitalizada por causa da herpes zoster e ficou internada alguns dias com infecção no ouvido, um caso raro.

A parlamentar é vacinada, há quatro anos, contra o vírus. Após a recuperação desta crise, a parlamentar fará reforço da imunização. A senadora, em palestras, sempre orienta que mulheres acima de 50 anos busquem a vacina para combater a doença.

A vacina ainda não está disponível no Programa Nacional de Imunização. Damares encaminhou, no início do mandato como senadora, uma indicação ao Ministério da Saúde solicitando a inclusão do imunizante na rede pública.Play Video

Herpes Zoster

Uma vez adquirido, o vírus varicela zoster permanece adormecido no organismo durante toda a vida do indivíduo. A erupção com o formato de pequenas bolhas, em geral, é unilateral e segue o trajeto de um nervo. Surge de modo gradual e leva de dois a quatro dias para se estabelecer. As pequenas bolhas se dissecam, formam-se crostas, e o quadro evolui para a cura em até quatro semanas.

O herpes zoster é mais comum em pessoas com mais de 50 anos e adultos com sistema imune enfraquecido. Os primeiros sinais do herpes zoster podem ser a aparição de erupção cutânea atrelada à sensação de formigamento, dor em uma área da pele, dor de cabeça ou mal-estar geral.

Pode causar fisgadas e sensação de dor aguda proporcional a de um choque, e levar até quatro semanas para as erupções sumirem. Alguns pacientes sofrem de dor prolongada ou outras complicações.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vídeo: Deputada federal sofre tentativa de assalto e fica ferida em São Paulo

Projeto de Lei para proibir crianças e adolescentes em paradas LGBTQIA+

Lula diz a Maduro que América Latina é região de paz