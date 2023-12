Amazon Tecnogame: Prefeito participa da maior feira de cultura geek e gamer da região Norte

Evento será realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques, no bairro Flores, até este domingo (10)

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, neste sábado (9), da 2ª edição da Amazon Tecnogame 2023, maior feira de cultura geek e gamer da região Norte. O evento está sendo realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques, no bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital, até este domingo (10), e conta com o apoio da gestão municipal, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq).

Ao lado do titular da Semtepi, Radyr Júnior, David Almeida participou do evento, que contou com a organização da Federação Amazonense de E-Sports, e destacou a importância para o segmento na cidade.

“Esse é mais um evento que conta com a participação da Prefeitura de Manaus no ramo da tecnologia e inovação. Sabemos da importância deste segmento, que segue em ritmo acelerado de crescimento. Hoje, temos mais de 5 mil pessoas aqui no evento e a promessa é que esse número seja ainda maior neste domingo, 10/12, quando realizaremos o último dia de feira. A população está convidada para prestigiar essa grande festa”, enfatizou Almeida.

A Amazon Tecnogame tem sua programação voltada para o público jovem, com um time de influencers nacionais. A Prefeitura de Manaus também está com uma estrutura montada no espaço, com o objetivo de divulgar as ações inovadoras que fomentam a cultura geek no município, como destacou o titular da Semtepi, Radyr Junior.

“Esse evento já está entre os 10 maiores do Brasil, e nós vamos apoiar iniciativas como essa, que beneficiam a população. Nesse ano nós já oferecemos gratuitamente cursos de Programação Básica e Mercado de Games, e hoje nós estamos vendo grandes resultados neste local”, disse Radyr.

Foto: Ruan Souza / Semcom

A Arena Inovação, comandada pela Semtepi, já reuniu mais de 10 mil pessoas durante os dois primeiros dias de programação. Nela, estão sendo realizadas palestras, painéis, apresentações de desenvolvedores, um estúdio voltado para criadores de jogos, área destinada à robótica, espaço para startups e cerimônias de premiação.

A 2ª edição da Amazon Tecnogame 2023 segue até este domingo, 10/12, com encerramento às 23h. Para entrar no evento, é necessário apenas levar um 1kg de alimento não perecível ou realizar inscrição no site: https://doity.com.br/amazontecnogame.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Mesa Brasil Sesc AM estima arrecadar 10 toneladas de alimentos no Amazon Tecnogame

Fenômeno Xamuel será atração do Amazon Tecnogame neste domingo (10) em Manaus

Amazon Tecnogame faz últimos preparativos para evento em Manaus