Mesa Brasil Sesc AM estima arrecadar 10 toneladas de alimentos no Amazon Tecnogame

Mais de dez mil pessoas são esperadas no Amazon Tecnogame, que acontece neste final de semana (30 e 31 de julho), das 10h às 23h, no Centro de Convenções Vasco Vasques. O evento irá reunir fãs de e-sport, games, animes, cosplay, além de outras atrações do mundo geek. A entrada, para cada dia de evento, é um quilo de alimento que será entregue às entidades sociais atendidas pelo programa Mesa Brasil Sesc AM.

As doações são destinadas às crianças, idosos, pessoas com deficiência e famílias em situação de vulnerabilidade social em Manaus e no interior do Amazonas. Somente no primeiro semestre deste ano, o programa realizou a doação de 177 toneladas de alimentos. Atualmente 265 entidades sociais estão cadastradas no Mesa Brasil Sesc AM.

“Queremos parabenizar a iniciativa do evento que contará com a entrada solidária. Ações como essa são muito importantes para a promoção de segurança alimentar no nosso estado. Nos últimos anos, com a pandemia, a fome atingiu cerca de 2,7 milhões de pessoas no Amazonas, segundo o IBGE”, destaca o Coordenador do Mesa Brasil Sesc AM, Ellinaldo Barbosa.

Os ingressos solidários como entrada para diversos eventos têm contribuído para estes números. Desta vez a parceria é com a Federação Amazonense de E-Sports (Faesp), realizadora do Amazon Tecnogame.

“A Faesp vem fomentando o cenário do esporte eletrônico dentro do Amazonas há mais de dois anos, gerando oportunidade para jovens, adolescentes e adultos que amam esse cenário competitivo. Esse é um dos mercados que mais tem crescido nos últimos anos. E queríamos trazer o lado social para o evento, envolvendo todos os nossos filiados e associados. Então pensamos no Mesa Brasil, que tem ajudado tantas instituições no país”, explica Andryw Antony, presidente da Faesp (Federação Amazonense de E-Sports) e um dos organizadores do evento.

