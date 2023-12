Mais de 1,3 mil alunos da rede estadual de ensino foram aprovados no vestibular da UEA

Manaus (AM) – Mais 1,3 mil alunos da rede estadual de ensino foram aprovados no vestibular e no Sistema Ingresso Seriado (SIS) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Até o momento, foram 841 estudantes da rede aprovados no interior e 460 na capital. Os números podem aumentar conforme atualização das escolas.

A secretária de estado de Educação e Desporto Escolar, Kuka Chaves, celebrou a aprovação dos estudantes e ressaltou o compromisso dos professores, gestores e toda a comunidade escolar, que se dedicaram, diariamente, para oferecer um ensino de qualidade. A titular da pasta destacou, ainda, a importância dos investimentos do governo na educação do Amazonas.

“A excelência dos nossos educadores constrói bases sólidas para o futuro dos jovens e este é um compromisso do governo Wilson Lima, investir, cada vez mais, em uma educação de qualidade, no uso de novas tecnologias dentro do ambiente escolar e na preparação que visa o mercado de trabalho, oportunizando aos nossos jovens, um futuro brilhante”, compartilhou a secretária.

Interior

Do interior, os estudantes aprovados são de 57 municípios. A cidade com maior número de aprovações é Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus), com 194 alunos aprovados.

A secretária executiva adjunta do Interior, da Secretaria de Educação, Ana Maria Araújo, destacou o comprometimento e dedicação dos alunos e, também, ressaltou o papel do professor nessa etapa da vida dos futuros universitários.

“Quero muito parabenizar nossos alunos por todo o esforço que, agora, é reconhecido com essas aprovações. Agora é acompanhar, com nossos professores, gestores e coordenadores os resultados deste processo, para que tenhamos também êxitos futuros”, afirmou Ana Maria.

Capital

Em Manaus, a rede estadual está dividida em sete Coordenadorias Distritais de Educação (CDEs). A área com maior número de aprovações compreende a zona norte da cidade, nas coordenadorias 6 e 7.

Nas escolas da CDE 6, foram 110 aprovações, enquanto na CDE 7 foram 78. As coordenadorias somaram 188 aprovações.

A gestora da Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Marcantonio Vilaça II, localizada na Cidade Nova, zona norte, Lidiane Lozana, contou que acompanhar esse resultado é satisfatório e comentou que a equipe escolar se sente realizada em apoiar o sonho dos alunos.

Da escola, nessa primeira chamada da UEA, foram 13 aprovados e outros alunos estão na lista de espera, aguardando as próximas convocações.

“Desde que os meninos chegam a nossa escola, nós falamos sobre o sonho da universidade. E nós nos realizamos a cada ano, quando nossos alunos são aprovados. Temos certeza que nos outros vestibulares teremos mais aprovações”, afirmou a gestora.

A relação dos aprovados foi amplamente divulgada no dia 7 de dezembro, pela UEA.

*Com informações da assessoria

