Shopping recebe coral da UEA para programação natalina, nesta quinta-feira (14) em Manaus

Entre as ações de natal, estão as apresentações musicais e a campanha solidária "Natal dos Sonhos"

Manaus (AM) – O Millennium Shopping recebe durante a semana apresentações que compõem a programação de natal. O Coral da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) apresenta um repertório com tradicionais canções natalinas, nesta quinta-feira (14), às 19h. Já o Coral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro Japiim, se apresenta na sexta-feira (15), às 17h.

“Além da programação dos corais natalinos com apresentações emocionantes, nossos clientes também poderão participar da campanha que os presenteia a cada R$ 400 em compras com um delicioso panetone da marca Santa Edwiges”, informou a coordenadora de marketing do Millennium, Elizandra Xavier. A ação segue até o dia 24 de dezembro, ou enquanto durar o estoque.

Também até o dia 24, o Millennium segue com a sua ação solidária “Natal dos Sonhos”. A ‘Árvore dos Sonhos’ traz as cartinhas de crianças e idosos com pedidos e opções de presentes. O espaço para a arrecadação dos itens ficará instalado na Praça de Alimentação.

A iniciativa busca arrecadar mais de 2 mil doações entre brinquedos ou materiais escolares para crianças carentes e produtos de higiene pessoal para idosos. Para participar, basta pegar uma cartinha na árvore, comprar o presente e depositar na caixa de doações. Todos os objetos arrecadados serão entregues para comunidades carentes.

Programação musical

Outra opção para quem visitar o shopping são os músicos locais que se apresentam na praça de alimentação. Todas as sextas-feiras, das 17h30 às 19h, o cantor Afonso Júnior promete trazer uma trilha sonora com os sucessos do samba e pagode. Aos sábados, das 12h30 às 14h30, é a vez do cantor Jhonatan Abreu trazer seu repertório eclético com vários gêneros musicais.

E, aos domingos, das 13h às 15h, a dupla Izabel Barros e Fred Mar agita a tarde dos frequentadores do Millennium com o melhor da Música Popular Brasileira (MPB).

E, quem visitar o shopping aos domingos, ainda tem a vantagem do preço promocional no estacionamento. O dia todo é o preço único de R$ 5 para carros e motos.

Para a criançada

O público infantil que visitar o Millennium também terá programação especial e gratuita. Todos os fins de semana, sempre das 13h às 18h, será realizada alguma atividade divertida e lúdica com a criançada.

Cantinho da pintura, contação de histórias, mini oficina de boneco sensorial, escultura com balões e brinquedos educativos são alguns exemplos de atividades oferecidas na praça de alimentação do shopping.

*Com informação da Assessoria

