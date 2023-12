CNH Social: Prazo de entrega da documentação na capital se encerra no dia 20 de dezembro

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) informa que o prazo de entrega da documentação dos contemplados no segundo ciclo do projeto “CNH Social”, residentes na capital, encerra-se no dia 20 de dezembro.

Para realizar a etapa desse processo, os selecionados terão, primeiramente, que fazer o agendamento prévio por meio do site Detran Digital (digital.detran.am.gov.br).

O acesso ao site é feito por meio de login e senha do gov.br. Feito isso, os mesmos deverão comparecer na sede do Detran Amazonas, localizada na avenida Mário Ypiranga, 2.884, bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul, na data e hora marcados.

Para as pessoas que realizaram a inscrição no projeto e ainda não sabem se foram selecionadas, basta acessar o site do programa “Detran Cidadão” (www.detrancidadao.am.gov.br) e verificar a lista disponível.

Documentação

Os documentos a serem apresentados são: RG (original e cópia); CPF (original e cópia); comprovante de residência referente aos últimos três meses (original e cópia); título de eleitor (original e cópia); comprovante de quitação eleitoral (obtido pelo site do TRE); comprovante de renda (original e cópia) e declaração de hipossuficiência econômica.

*Com informações da assessoria

