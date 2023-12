Homem envolvido em tentativa de homicídio de médico é preso em Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, nesta sexta-feira (15), mandado de prisão preventiva Elbert Passos de Freitas, 31, por envolvimento na tentativa de homicídio de um médico. O crime ocorreu no dia 22 de agosto deste ano, no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme o delegado Adriano Félix, titular da unidade policial, Elbert foi contratado pelo mandante do crime, Romário Ferreira da Silva, 28, e este, por sua vez, contratou Fábio Wenderson Tavares dos Santos para executar a empreitada criminosa.

“Romário queria ceifar a vida do médico, após ele ter, supostamente, dado alta para o irmão de Romário. Constam informações no prontuário que o paciente havia fugido da unidade hospitalar e, depois de alguns dias, deu entrada em outra unidade de saúde, onde foi a óbito no dia 23 de julho”, disse.

Segundo o titular, o suspeito era muito ligado ao irmão e, por isso, encomendou o crime, por achar que havia ocorrido uma omissão por parte do médico, no entanto, não é isso que consta no prontuário.

“A motocicleta utilizada por Fábio Wenderson no dia do crime tinha um rastreador e, a partir dele, conseguimos observar seus movimentos no dia do crime. As investigações apontam que o indivíduo foi à residência de Elbert Passos momentos antes do delito e, dali, ele seguiu para executar o médico”, contou.

Ainda de acordo com o delegado, Elbert Passos foi localizado no bairro Nova Cidade, zona norte, e com eles foram apreendidas pasta base de cocaína e maconha, uma pistola 9mm, aparelhos celulares e uma alta quantia em dinheiro.

Procedimentos

Elbert Passos responderá por tentativa de homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

