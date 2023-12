VÍDEO: Balão com Papai Noel atinge rede elétrica e deixa duas pessoas feridas 

Uma tarde que deveria ser marcada pela magia do Natal em Brasnorte, Mato Grosso, se transformou em um incidente inesperado quando um balão que transportava o Papai Noel atingiu a rede elétrica e caiu no telhado de uma casa. O artefato, pertencente a uma cooperativa de crédito, realizava um voo panorâmico como parte da programação festiva para a chegada do bom velhinho no município.

O momento do incidente foi registrado por moradores locais, que gravaram o balão perdendo altitude, colidindo com a fiação elétrica, batendo em uma torre de telefonia e finalmente caindo no telhado de uma residência. As imagens também revelam os danos causados à casa.

Vídeo:

VÍDEO: Chegada do Papai Noel: Balão atinge rede elétrica, cai no telhado de casa e duas pessoas ficam ferida.pic.twitter.com/Q2vxc8pANh — Portal Em Tempo (@emtempofb) December 15, 2023

O piloto e o auxiliar que estavam a bordo do balão ficaram levemente feridos. O vídeo compartilhado pelos moradores mostra a preocupação e o susto no momento da queda. A cooperativa de crédito emitiu uma nota informando que ambos os ocupantes do balão receberam atendimento médico e estão em condições estáveis. Em relação aos danos na casa, a empresa assegurou que o casal afetado foi encaminhado para um hotel, e medidas estão sendo tomadas para reparar os estragos no imóvel.

O balão acidentado caiu na cozinha e na parte dos fundos da residência, felizmente sem causar ferimentos aos moradores.

O sobrevoo do Papai Noel fazia parte do evento organizado pela cooperativa de crédito, que incluía não apenas o voo panorâmico, mas também um cortejo pelas ruas do município. O incidente, embora inusitado, ressalta a importância de medidas rigorosas de segurança em eventos desse tipo, garantindo a integridade tanto dos participantes quanto dos espectadores. As autoridades locais e a cooperativa estão cooperando para esclarecer as circunstâncias do incidente e adotar as providências necessárias para reparação e prevenção de futuros acontecimentos similares.

Confira nota do Sicredi:

O Sicredi lamenta o acidente envolvendo balão que fazia uma ação promocional na cidade de Brasnorte, em Mato Grosso. Imediatamente, tomou as providências necessárias para dar todo o suporte e assistência aos envolvidos, o piloto e seu auxiliar. A instituição lamenta o incidente e informa que as duas pessoas ficaram levemente feridas, receberam atendimento médico e passam bem.

Com relação à residência que teve o telhado danificado, não houve feridos. O casal foi encaminhado para um hotel e a cooperativa está tomando as providências para o reparo do imóvel. Outras casas que possivelmente foram afetadas serão vistoriadas.

A instituição financeira cooperativa lamenta profundamente o ocorrido e seguirá prestando todo o atendimento aos envolvidos e informações às autoridades.

*Com informações do Cenário MT

Leia mais:

Homem gasta R$ 6 milhões para namorada não trabalhar e não se estressar

VÍDEO: Pai é preso por estuprar filho de 9 anos e filmar os abusos em Manaus