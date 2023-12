IMAGENS FORTES: Deputado ucraniano detona granadas em reunião e 26 pessoas ficaram feridas

Um deputado ucraniano detonou pelo menos duas granadas dentro de uma sala lotada em um prédio do governo local, em Zakarpattia, nesta sexta-feita (15), segundo a Polícia Nacional da Ucrânia. Segundo o jornal local Kyiv Post, pelo menos uma pessoa morreu e 26 ficaram feridas, sendo que seis estão em estado grave.

O incidente está sendo investigado como um possível ataque terrorista, disse a polícia.

No vídeo, o homem entra na sala, puxa as duas granadas dos bolsos, remove seus pinos e as joga no chão. Rapidamente os presentes abaixam a cabeça e a sala é tomada por explosões, fumaça e gritos.

Corpo ficou no chão e a sala destruída após o ataque — Foto: Reprodução

Vídeo:

⚠️ Deputado ucraniano detona granadas durante reunião; Pelo menos 26 pessoas ficaram feridas e uma morreu.pic.twitter.com/7w5eLbsFBg — Portal Em Tempo (@emtempofb) December 15, 2023

A polícia ainda não confirmou a identidade do autor do atentado, mas o jornal Ukrainska Pravda afirma que se tratava de Serhii Batryn, membro do conselho da aldeia do partido Servo do Povo.

O veículo Zakarpattia24 compartilhou um vídeo no qual Batryn aparece reclamando de outras autoridades locais. O jornal local também disse que Batryn já havia brigado com colegas sobre um aumento salarial durante a guerra para o chefe do conselho da aldeia.

Policiais chegam para resgatar os feridos — Foto: Reprodução/National Police

*Com informações do O Globo

Leia mais:

Deputado morre após sofrer ataque cardíaco durante discurso no parlamento

Deputado alerta sobre possíveis reflexos do conflito entre Venezuela e Guiana para o AM

Mais de 50% dos municípios brasileiros estão em situação de emergência ou de calamidade pública