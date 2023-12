Universidade Nilton Lins abre inscrições para cursos de extensão e preparatório para OAB

Manaus (AM) – A Universidade Nilton Lins lançou a programação de cursos, workshops e palestras de extensão para janeiro de 2024. No total, são 21 atividades, com destaque para a nova etapa do preparatório para a segunda fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

As aulas presenciais para os profissionais e alunos finalistas de Direito tem início no dia 3 de janeiro, na sede da própria instituição no bairro do Parque das Laranjeiras. Nesta fase serão abordados os temas ‘Direito do Trabalho’ e ‘Direito Penal’, com a participação de especialistas que irão ministrar de modo intensivo e completo, as disciplinas com foco na aprovação do aluno.

As inscrições para o preparatório da OAB, e para as demais atividades, estão abertas no site www.universidadeniltonlins.com.br e também na Vice-reitoria para Programas de Extensão, Cultura e Relação com a Comunidade (sala 228). Para mais informações também estão disponíveis os telefones (92) 3643-2136/2006 e o e-mail: [email protected].

Cronograma

Inscrições até 08/01/2024: Curso Excel – Básico ao Avançado: Desenvolva habilidades desde o nível básico até o avançado no Microsoft Excel, uma ferramenta essencial para diversas áreas profissionais.

Inscrições até 22/01/2024: Minicurso Citologia Clínica Inflamatória e Neoplásica (2 turmas): Explore a citologia clínica, abordando aspectos inflamatórios e neoplásicos em duas turmas distintas.

Inscrições até 22/01/2024: Curso Rotinas Trabalhistas – Departamento de Pessoal: Conheça e aprimore conhecimentos nas rotinas do departamento pessoal, compreendendo aspectos trabalhistas essenciais para profissionais da área.

Inscrições até 23/01/2024: Minicurso Aplicação de Injetáveis (2 turmas): Aprenda técnicas seguras e atualizadas para a aplicação de injetáveis em duas turmas distintas.

Inscrições até 24/01/2024: Minicurso Sistema ABO e Tipagem Sanguínea (2 turmas): Compreenda o sistema ABO e a tipagem sanguínea em duas turmas, proporcionando conhecimento fundamental para profissionais da área de saúde.

Inscrições até 25/01/2024: Minicurso A Tuberculose e Seu Respectivo Diagnóstico (2 turmas): Explore a tuberculose e as técnicas diagnósticas associadas em duas turmas distintas.

Inscrições até 26/01/2024: Minicurso Análise e Interpretação de Hemograma (2 turmas): Desenvolva habilidades na interpretação de hemogramas em duas turmas, proporcionando uma visão aprofundada dessa análise clínica.

Inscrições até 29/01/2024: Minicurso Preparo de Soluções Analíticas (2 turmas): Aprenda técnicas de preparo de soluções analíticas em duas turmas, essenciais para laboratórios e pesquisas.

Inscrições até 29/01/2024: Minicurso Técnica de Coleta de Preventivo (2 turmas): Adquira conhecimentos práticos na técnica de coleta de preventivo em duas turmas distintas.

Inscrições até 30/01/2024: Minicurso Elaboração de Velas Aromáticas (2 turmas): Explore a arte de elaborar velas aromáticas em duas turmas, proporcionando uma experiência prática e criativa.

Inscrições até 31/01/2024: Minicurso Avaliação de Exames Laboratoriais para Análise de Prescrição (2 turmas): Entenda a importância da avaliação de exames laboratoriais na análise de prescrições médicas em duas turmas distintas.

*Com informações da assessoria

