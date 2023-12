Time de handebol da Nilton Lins é tetracampeão amazonense

A Associação Atlética Nilton Lins conquistou, durante a noite de terça-feira (12), o título do Campeonato Amazonense Júnior de Handebol 2023, em partida contra o time do Mauazinho vencida pelo placar de 32 a 24.

Com o resultado, a equipe conquistou o tetracampeonato inédito da modalidade no Estado: 2019, 2020, 2022 e 2023 (em 2021 o torneio não foi disputado por conta da pandemia).

Após a partida, realizada na região central de Manaus, o atleta Vinícius Ferreira recebeu ainda, o prêmio de melhor goleiro do torneio e o atacante Mário Henrique foi premiado pela artilharia da competição com 40 gols marcados na disputa promovida pela Liga de Handebol do Amazonas.

Sob o comando do treinador José Carlos Ferreira, a equipe coleciona títulos estaduais e nacionais, incluindo o primeiro lugar nos Jogos Universitários Brasileiros de 2022. “Apesar de jovem, nosso time é muito experiente e estamos finalizando os treinamentos com foco no próximo ano e elevar ainda mais o handebol amazonense como referência nacional do esporte”, acrescentou o treinador.

A Universidade Nilton Lins tem entre seus pilares, o apoio e incentivo à prática esportiva no Amazonas por meio do Programa de Incentivo ao Esporte, desenvolvido pela Fundação Nilton Lins, em parceria com a instituição e as escolas, na qual os acadêmicos que integram as equipes esportivas recebem bolsas de estudo, além de suporte técnico e uniformes para as competições.

*Com informações da assessoria

