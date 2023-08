Escolas Nilton Lins lançam cursos técnicos de enfermagem e administração, em Manaus

Manaus (AM) – As Escolas Nilton Lins iniciam este mês, um programa pioneiro de cursos técnicos nas áreas de enfermagem e administração voltados para todas as pessoas que já concluíram o ensino médio e buscam uma nova carreira e colocação no mercado de trabalho.

As aulas serão ministradas no período noturno, na sede da escola localizada no Parque das Laranjeiras, bairro de Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Com uma duração total de três semestres, os cursos vão fornecer uma sólida base teórica e prática, capacitando os alunos para os desafios de iniciar uma carreira profissional.

Um dos destaques do programa é a parceria com a Universidade Nilton Lins, que fornecerá laboratórios de última geração para as aulas práticas do curso de enfermagem, e com o Hospital Nilton Lins, onde serão realizados os estágios dos alunos.

Para mais informações sobre as disciplinas e a programação, os interessados podem entrar em contato pelo atendimento on-line, via WhatsApp, pelo número (92) 98597-4069.

*Com informações da assessoria

