David Almeida anuncia entrega de primeiras residências contempladas pelo ‘Morar Melhor’

Manaus (AM) – As primeiras residências contempladas pelo Programa ‘Morar Melhor’, da Prefeitura de Manaus, no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste da capital, serão entregues ainda nesta semana. O anúncio foi feito pelo prefeito David Almeida, durante vistoria técnica na área, na tarde desta segunda-feira (18).

“Essa semana ainda, antes do Natal, a gente entrega cerca de quatro casas aqui no bairro Colônia Antônio Aleixo. Uma das casas é a da dona Márcia, que já vai passar o Natal dentro da casa nova dela, com um telhado novo, com forro, com piso, portas novas, banheiro novo. Esse é um trabalho para dignificar a vida de pessoas como a Dona Márcia, que recebem auxílio, que moram em localidades que precisam do apoio da prefeitura”, afirmou Almeida.

Coordenado por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), o programa “Morar Melhor”, vai contemplar as moradias com a reforma completa nas estruturas. Durante o período da reforma, as famílias são inseridas no Auxílio-Aluguel, benefício liberado no valor de R$ 600.

“Nesse primeiro momento, a gente entra na casa deles, e a gente paga um auxílio-aluguel para que eles possam mudar de lugar, e assim, a prefeitura possa iniciar os trabalhos. Esse é o momento que a gente vem agora aqui na construção, na finalização para verificar todos os detalhes e ainda essa semana realizar a entrega”, completou o chefe do executivo municipal.

O programa atua em áreas regulares ou que estão em processo de regularização, onde a Semhaf identifica habitações precárias, faz o cadastro dos moradores, para que, em seguida, seja iniciada a intervenção na residência.

“Nós identificamos naqueles polígonos onde estamos regularizando, aquelas casas em situação precária que precisariam de uma intervenção, e assim nós fizemos com essas casas, que a gente pretende entregar antes do Natal. Essa é a orientação do nosso prefeito e estamos em ritmo acelerado para cumprir essa meta”, pontuou o titular da Semhaf, Jesus Alves.

No bairro Colônia Antônio Aleixo, uma das primeiras residências que já serão entregues é a da Dona Márcia Cardoso Figueiredo, que mora no local há mais de 30 anos com os filhos e o neto.

“Eu estou me sentindo viva. Isso para mim é tudo, ninguém faz ideia da emoção que estou sentindo, porque essa é a realização de um sonho. Casa nova, vida nova”, comemorou a dona de casa.

