Prefeito David Almeida lança plano de ações após visita no ‘Nosso Centro’

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, faz nesta terça-feira (12), o lançamento do amplo plano de ações para a reabilitação do Centro Histórico da capital. O lançamento acontece no Casarão da Inovação Cassina, às 15h, também no Centro, e terá participação de secretário e de técnicos de todos os órgãos municipais. A apresentação acontece um dia após o chefe do Executivo municipal visitar as obras do mirante Lúcia Almeida, onde estão sendo executadas as instalações de piso, esquadrias e montagens.

No local, o prefeito explicou que a entrega que estava prevista para o mês de dezembro, foi adiada para o próximo ano devido a estiagem.

“A nossa previsão seria entregar agora em dezembro, porém a estiagem nos prejudicou. Os materiais deixaram de chegar, atrasaram a entrega, e nós vamos, infelizmente, refazer esse processo. Mas, aqui os trabalhos avançam para que possamos realizar essas inaugurações no mês de fevereiro do próximo ano”, disse Almeida.

O mirante, que conta com uma área de mais de cinco mil metros quadrados, recebe cobertura do telhado, assentamento de porcelanato no terceiro e segundo pavimentos, instalações de louças e metais, de brises e de esquadrias metálicas, além das pinturas de teto e parede do primeiro e segundo pavimentos e montagem do elevador.

Ainda no centro da cidade, o casarão Thiago de Mello, que soma mais de 352 metros quadrados, tem colocação de esquadrias de madeira, pintura externa e instalação de luminárias.

Lançamento

Manaus é uma das sete capitais do Brasil que estão apostando e realizando intervenções para requalificação dos centros históricos. A prefeitura está promovendo soluções urbanísticas, operações para fomento a negócios e melhorias de infraestrutura.

São mais de 20 ações coordenadas e integradas em uma grande força-tarefa municipal, que vão se somar ao programa “Nosso Centro”, que tem três obras em andamento no território central – Mirante Lúcia Almeida, Casarão Thiago de Mello e Largo de São Vicente.

Entre as ações estão serviços e obras, como recuperação de calçadas; recapeamento asfáltico; sinalização viária e turística; novos abrigos de ponto de ônibus; projeto e construção de banheiros públicos; padronização de vendedores informais; melhoria na coleta de resíduos, entre outros.

*Com informações da assessoria

