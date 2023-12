Vídeo: Pai preso por estuprar filho de 9 anos obrigava criança a abusar de menina em Manaus

Manaus (AM) – Um homem de 52 anos foi preso, na quinta-feira (14), no bairro Coroado, Zona leste de Manaus, por estupro de vulnerável, lesão corporal dolosa, corrupção de menores e pornografia infantil contra o próprio filho, dos 7 aos 9 anos. O indivíduo também filmava os abusos sexuais.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, a vítima morava com o pai e a madrasta, e foi vítima dos crimes nesse período. A criança só ia visitar a mãe uma vez por mês.

“O crime foi denunciado em junho deste ano, quando a mãe do menino recebeu uma ligação da madrasta, comunicando as agressões sofridas pelo filho. A mãe também ligou para uma ex-companheira do homem, que confirmou que a criança havia sido abusada sexualmente por ele”,

explicou a delegada.