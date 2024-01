Copa SP de Futebol Júnior inicia com o Fast Clube representando o Amazonas

Manaus (AM) – A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, é um dos torneios de base mais aguardados do Brasil. A 54ª edição da Copinha inicia nesta terça-feira (2) e vai até o dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo. Ao todo, 128 equipes de todas as partes do país participam do torneio, que conta com divisão de 32 grupos.

Em 2024, a competição que promete mais uma vez revelar jovens talentos e proporcionar partidas emocionantes terá o Fast Clube como representante do futebol amazonense. O Tricolor de Aço está presente no Grupo 17 da competição, com sede no município de Salto (distante a 76 quilômetros da capital São Paulo). O time comandado por Darlan Borges jogará a primeira fase no Estádio Municipal Amadeu Mosca, começando pela estreia contra o América-RN no dia 4 de janeiro, às 14h15 (horário de Manaus).

Além do time potiguar, o Fast enfrentará o Sfera-SP no domingo (7), às 12h, e o Botafogo-SP na próxima quarta-feira (10), também às 12h. Os atletas amazonenses embarcam rumo à disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, competição na qual o tricolor de aço participa pela sétima vez, com passagens disponibilizadas pelo Governo do Amazonas, por meio Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), junto à Federação Amazonense de Futebol (FAF).

“É um gol de placa, porque nós sabemos o quanto é importante a participação de um clube amazonense na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é a principal competição do futebol de base no país e o Amazonas não podia ficar de fora”, comentou Thiago Durante diretor de competições da FAF.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é uma vitrine para o futuro do futebol brasileiro. Na edição de 2024, a composição dos grupos não apenas define o destino dos jovens talentos, mas também cria uma narrativa intrigante de rivalidades e encontros regionais.

Confira o grupo do Fast Clube:

Grupo 17 – em Salto (SP)

Sfera – SP

América – RN

Botafogo – SP

Fast Clube – AM

