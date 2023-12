Em Manaus, jogo Flamengo x Audax já tem 80% dos ingressos vendidos e camarotes esgotados

Manaus (AM) – A expectativa de casa cheia para a estreia do Mengão em 2024 vai se confirmando numa das capitais mais rubro-negras do Brasil. A organização da partida entre Flamengo x Audax, que acontece no dia 17 de janeiro, na Arena da Amazônia, informou, nesta sexta-feira (29), que 80% da carga de ingressos colocados à venda já tinha se esgotado, assim como todos os camarotes. Significa que mais de 35 mil torcedores já estão com presença garantida no espetáculo.

Segundo Fabrício Lima, que é um dos responsáveis pela logística do jogo na capital amazonense, 44 mil ingressos foram colocados à venda e, até a tarde desta sexta-feira, 80% dos bilhetes já tinham sido vendidos nas modalidades presencial (concentração do Sambódromo, na rua ao lado da Arena da Amazônia) e online (www.ingressosa.com). Foi confirmado ainda que não há mais camarotes à venda.

“A partida entre Flamengo e Audax é um sucesso de público. Nesses dois dias de vendas de ingressos, já está gerando emprego e renda em Manaus, movimentando o comércio e os serviços. A partida é importante porque também serve de teste para os 19 jogos que o Amazonas FC vai receber no Campeonato Brasileiro da Série B”, disse Fabrício.

Preços

Os valores para ver a estreia do Mais Querido do Brasil em 2024 são os seguintes:

R$150 (arquibancadas setor único, meia entrada solidária, mediante apresentação de carteira de estudante na entrada do estádio ou com a doação de 1 kg de alimento não perecível);

R$300 (arquibancada setor único, inteira);

R$300 (meia entrada solidária, cadeiras VIP):

R$600 (inteira na área Arena Mais, cadeiras no setor VIP na área central do estádio perto do túnel de acesso dos jogadores ao campo).

O ponto de vendas presenciais da concentração do Sambódromo abre normalmente neste sábado (30), das 9h às 19h. Não haverá vendas no domingo (31) e na segunda-feira (1º). A reabertura acontecerá somente na terça-feira (2), das 9h às 19h.

Arrecadação de alimentos

A partida, que é válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca de 2024, também fará um gol de placa no quesito responsabilidade social. O ingresso na modalidade Meia Entrada Solidária (doação de 1 kg de alimento não perecível) servirá para para fortalecer o programa Mesa Brasil, iniciativa do Serviço Social do Comércio (Sesc).

No dia 17 de janeiro, uma quarta-feira, a abertura dos portões da Arena da Amazônia acontecerá às 17h. A bola rola a partir das 20h30 (de Manaus).

Menores de 5 anos não entram

A partida tem acesso proibido para menores de 5 anos, conforme determina a Portaria 001/2015 do Governo do Estado do Amazonas.

A medida é um dos itens que consta no documento que traz uma série de proibições, recomendações e determinações sobre a segurança em grandes eventos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus inicia venda presencial de ingressos para Flamengo x Audax

Ingressos para o jogo do Flamengo e Audax em Manaus começam a ser vendidos

Flamengo jogará na Arena da Amazônia pela primeira rodada do Campeonato Carioca de 2024