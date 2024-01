Polícia busca informações sobre seis desaparecidos no Amazonas

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulga as imagens de seis pessoas que desapareceram em datas e locais distintos de Manaus.

A PC-AM destaca que o apoio da população por meio do compartilhamento das imagens de pessoas desaparecidas, principalmente nas redes sociais, é primordial para localizá-las e trazê-las ao convívio familiar.

Em casos de desaparecimento não é preciso esperar 24 horas para registrar a ocorrência. É necessário procurar qualquer delegacia e informar o último local em que a pessoa foi vista, suas características físicas, bem como uma foto atualizada.

Desaparecidos

Francisco Medeiro Barroso, de 38 anos, desapareceu no dia 30 de dezembro de 2023, na rua TV Josenias, bairro Compensa, zona oeste.

Francicleiry Silva de Souza, de 46, foi vista pela última vez no dia 1º de janeiro deste ano, na rua Nova Esperança, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste.

Ismael da Silva Moreira Junior, de 22, também desapareceu no dia 30 de dezembro, na rua Doutor Arnoldo Carp Peres, bairro Flores, zona centro-sul.

Rubens Pereira de Souza, de 30, desapareceu no dia 3 de maio de 2023, quando foi visto pela última vez na rua Guaça, bairro Monte das Oliveira, zona norte.

Os adolescentes Andressa Brito Gomes, de 12, e Italo Samuel Freitas e Freitas, de 11, desapareceram nos dias 30 e 27 de dezembro de 2023, respectivamente, em locais e circunstâncias distintas.

Andressa foi vista pela última vez na rua Itadimirim, conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova zona norte, e a última localização conhecida de Italo Samuel foi na rua O, comunidade Raio de Sol, bairro Nova Cidade, zona norte.

Colaboração

Quem tiver informações sobre os desaparecidos pode entrar em contato através do número (92) 3667-7713, disque-denúncia da Deops; e nos casos de desaparecimentos de crianças e adolescentes, as informações devem passadas diretamente pelo (92) 99115-1284, da Depca. Ou ainda, pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está localizada nas dependências do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul. E a Depca está situada na avenida Via Láctea, conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, zona centro-sul.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Família desaparecida é encontrada morta com marcas de tiros em estrada de terra

Polícia busca informações sobre seis mulheres que estão desaparecidas em Manaus

Adolescente desaparece no bairro Tarumã em Manaus