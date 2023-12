Polícia busca informações sobre seis mulheres que estão desaparecidas em Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulga as imagens de seis pessoas que desapareceram em datas e locais distintos de Manaus. A polícia destaca que o apoio da população por meio do compartilhamento das imagens de pessoas desaparecidas, principalmente nas redes sociais, é primordial para localizá-las e trazê-las ao convívio familiar.

Em casos de desaparecimento, não é preciso esperar 24 horas para registrar a ocorrência. É necessário procurar qualquer delegacia e informar o último local em que a pessoa foi vista, suas características físicas, bem como uma foto atualizada.

Desaparecidos

Desaparecida: Maria Eduarda Almeida da Silva. Foto: Divulgação/PC-AM

A adolescente Maria Eduarda Almeida da Silva, de 14 anos, foi vista pela última vez no dia 4 de dezembro deste ano, na rua Esmeralda dos Santos, bairro São Jorge, zona oeste de Manaus. Ela saiu de casa para ir à aula, mas não retornou até o momento.

Desaparecida: Marilene dos Santos Ferreira. Foto: Divulgação/PC-AM

Marilene dos Santos Ferreira, de 34 anos, desapareceu no dia 15 de dezembro na rua Tenório Telles, bairro Tarumã, zona oeste. Seu paradeiro é desconhecido pelos familiares.

Desaparecida: Sthephany dos Anjos Malhão. Foto: Divulgação/PC-AM Desaparecida: Maria Clara da Silva Gomes. Foto: Divulgação/PC-AM

Maria Clara da Silva Gomes, de 16 anos, está desaparecida desde a manhã de sexta-feira (22), após sair de sua residência localizada na rua Sarapó, bairro Jorge Teixeira, zona leste, para ir à escola, naquele mesmo bairro. Ainda na sexta-feira (22), Sthephany dos Anjos Malhão, de 15, também desapareceu no Jorge Teixeira. Ambas estudam na mesma escola.

Desaparecida: Emilly Alessandra Pinheiro da Silva. Foto: Divulgação/PC-AM Desaparecida: Alexsandra Nauanny Pinheiro da Silva. Foto: Divulgação/PC-AM

As primas Alexsandra Nauanny Pinheiro da Silva, de 11 anos, e Emilly Alessandra Pinheiro da Silva, de 13, desapareceram na terça-feira (26), após saírem da travessa 35, conjunto Campo Dourado, bairro Cidade Nova, zona norte. Elas solicitaram uma corrida em um aplicativo de transporte com destino ao bairro Betânia, zona sul, mas não retornaram para casa desde então.

Colaboração

Quem souber a localização das desaparecidas pode entrar em contato através do número (92) 3667-7713, disque-denúncia da Deops; e nos casos de desaparecimentos de crianças e adolescentes, as informações devem passadas diretamente pelo (92) 99115-1284, da Depca. Ou ainda, pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está localizada nas dependências do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul. Já a Depca está situada na avenida Via Láctea, conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, zona centro-sul.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Adolescente desaparece no bairro Tarumã em Manaus

Polícia busca informações sobre trio desaparecido no Amazonas

Famílias procuram jovem e adolescente que desapareceram em Manaus