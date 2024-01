Empresários investem na construção de novas lojas na Zona Leste de Manaus

Grandes empresários do comércio do varejo e do atacado passaram a olhar com bons olhos o crescimento populacional na ZL

Manaus (AM) – Segundo dados do censo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022, a Zona Norte de Manaus contabilizou cerca de 609.924 mil habitantes, sendo considerada a região mais populosa da cidade. Se comparado ao número da população de Manaus que alcançou um total de 2.063.547 habitantes, há um número consideravelmente grande em relação ao quantitativo total da capital amazonense. Ou seja, uma pequena cidade dentro de outra.

Números que têm chamado atenção de grandes empresários do comércio do varejo e do atacado que passaram a olhar com bons olhos esse crescimento populacional e decidiram investir na ampliação de seus negócios analisando essas estáticas e visando a procura por oferta e demanda. É o caso do empresário, Henrique Sanches, fundador da Extravaganza, uma das maiores distribuidoras do Norte do Brasil que após apostar na ampliação dos seus negócios investindo em estrutura física e criação das primeiras lojas com sua marca, diversificação dos produtos, capacitação e treinamento de colaboradores, inaugura na segunda semana do mês de janeiro de 2024 no Shopping Cidade Leste, uma loja no estilo Magazine, a Extravaganza Magazine.

O investimento, segundo o empresário, faz parte da expansão do seu plano de negócios. Ele diz que o crescimento do comércio na Zona Leste é uma evidência e várias empresas passaram a construir filiais de suas lojas para atender uma procura grande por parte do consumidor da área.

“É lá que o dinheiro está girando. As pessoas procuram por comodidade de encontrar produtos e serviços de vários segmentos como grandes drogarias, redes de supermercados, bancos, serviços de Pronto Atendimento ao Cidadão (Pacs). O mercado está aquecido naquela área, assim como em outras zonas de Manaus”, analisa Sanches.

Henrique Sanches que vai inaugurar a sua primeira loja no estilo Magazine apostou em um espaço com 400 metros quadrados com produtos que vão desde material escolar, festas, confeitaria, bomboniere, descartáveis, brinquedos, utilidades, papelaria e na segunda fase de sua inauguração: uma gráfica rápida.

A estimativa é que para o ano que vem sejam entregues em diversas zonas da capital amazonense mais cinco lojas. “Estamos cumprindo nosso plano de expansão. E não para por aí. Os bairros da capital amazonense crescem dia após dia. E a procura pelo comércio também”, aponta.

Para o presidente do Shopping Cidade Leste, Ayman YCoup, a criação do centro comercial foi por entender ainda no início do processo de expansão do comercial daquela área e a procura por empresários para investir no local seria instantânea após sua criação.

Hoje, o shopping dispõe de 220 lojas, quatro âncoras e 400 vagas para estacionamento. Para 2024 a previsão é da chegada de mais duas lojas Âncoras e mais 200 vagas para os carros.

“A Zona Leste concentra atualmente a maior economia da cidade, levando em consideração que quase 35% da população de Manaus está concentrada lá”, afirma o presidente.

Empresário jovens

Tendo à frente como diretor comercial, o empresário Rafael Amorim, membro da Associação de Jovens Empresários do Amazonas (AJE-AM) e membro do G4 Club, a Pará Cabos, empresa de tecnologia, conexão e segurança, com filial em Boa Vista (RR) começou o ano de 2024 anunciando alguns de seus novos projetos. Após inaugurar a Parazim Express no Parque 10 em 2023, a empresa segue dando sequência ao seu plano de expansão e começa os preparativos para inauguração da Parazim Express, na Zona Leste.

Rafael também é um dos empresários que acredita e resolveu investir no aquecimento dos negócios na ZL.

“Em 2024 estaremos com várias novidades dentro do grupo e uma delas é ampliação de nossas lojas e é incontestável o crescimento e ampliação do comércio em toda aquela área. Fizemos um mapeamento e um estudo antes de inaugurar e atender as demandas do consumidor daquele bairro”, comenta Rafael.

*Com informações da assessoria

