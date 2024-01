Automação residencial pode gerar economia de até 30% na conta de energia elétrica em Manaus

A automação auxilia na otimização de equipamentos do dia a dia de qualquer residência ou empresa

A automação é hoje uma excelente alternativa para a economia de energia elétrica. Além de criar ambientes mais práticos e modernos, estudos apontam que essa tecnologia pode gerar uma economia de até 30% na conta de luz.

Segundo o especialista em tecnologia da Info Store, Marcos Henrique de Souza, a automação auxilia na otimização de equipamentos do dia a dia de qualquer residência ou empresa, como ar-condicionado e lâmpadas, garantindo impacto direto na conta mensal de energia em Manaus.

“A conta de luz é uma das despesas que mais pesa no bolso das famílias. Portanto, investir na automação se torna um excelente negócio em um curto espaço de tempo”, destaca.

Por meio de sensores, é possível programar os equipamentos para funcionar de maneira automática, aproveitando todo o seu potencial. Um exemplo é o ar-condicionado que pode ser programado para desligar automaticamente.

Com a automação é possível, ainda, regular a intensidade das lâmpadas e desligá-las automaticamente quando não há pessoas no ambiente. As cortinas também podem ser automatizadas, aproveitando melhor a luz natural, evitando que a energia fique ligada sem necessidade.

De acordo com Marcos Souza, o custo para iniciar a automação de uma casa é entre R$ 500 e R$ 2 mil. “Quando a pessoa analisa a longo prazo, esse investimento retorna rapidamente. Comentamos sobre a economia de energia, mas há outros benefícios, como a automação de fechaduras, alarmes e câmeras, que garante mais segurança para o ambiente. Também pode conectar os aparelhos domésticos, geladeira, máquina de lar, cafeteira e isso gerar comodidade e economia de tempo”, frisa.

Serviço especializado

Para quem está planejando iniciar o projeto de automação residencial, a Info Store conta com um mix de produtos e mão de obra especializada para auxiliar os consumidores. A empresa oferece consultores de vendas capacitados e suporte técnico para instalação e execução do projeto de automatização dos ambientes residenciais. “Esse é um serviço extra que oferecemos, que garante ainda mais comodidade para os clientes”, informou.

Para quem deseja começar a automatizar a casa, Marcos Souza, dá dicas que vão facilitar bastante na escolha dos itens para compor o projeto. A primeira delas são as assistentes de voz. Na hora de escolher a marca, o ideal, diz ele, é verificar se os demais itens da casa possuem compatibilidade com o dispositivo. “Às vezes, no desejo de economizar, a pessoa compra um item de cada marca e, para configurar e integrar, vai precisar baixar diferentes aplicativos”, alerta.

Marcos Souza acrescenta, entre as dicas citadas, que aparelhos que não são smart também podem ser controlados por aplicativo. Por isso, não há necessidade de trocar todos os eletrônicos da casa.

“Já existe controle universal, através do qual é possível controlar ar-condicionado, rádio e outros aparelhos, desde que possuam infravermelho”, explicou.

Outra dica é pensar na quantidade de itens que deseja conectar e pesquisar um roteador que dê conta, para não ter problemas de conectividade, como lentidão ou queda da rede.

*Com informações da assessoria

