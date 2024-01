Empreendedores amazonenses faturam em vendas da Black Friday e Natal em 2023

Manaus (AM) – O comércio varejista de Manaus apresentou resultados positivos nas vendas durante a Black Friday e o Natal 2023. É o que revela a Pesquisa de Sondagem de Vendas realizada pela Fecomércio AM, por meio do Instituto de Pesquisas Empresarias do Amazonas (Ifpeam). O levantamento foi realizado entre os dias 26 e 27 de dezembro e abordou 291 empresas do comércio nos shoppings da cidade (57%), no centro (34%) e nos bairros (9%).

Durante a Black Friday, 37% dos entrevistados disseram que houve aumento nas vendas este ano. Destas 108 empresas que apresentaram aumento, para 41% o aumento foi de até 10%, seguidos por 43% dos respondentes que afirmaram aumento entre 11% e 35% e 10% confirmaram aumento entre 36% a 49%, se comparado ao mesmo período do ano passado. Apenas 6% tiveram um aumento de vendas superior a 50%.

Já no Natal, 46% dos entrevistados responderam que houve aumento nas vendas. Destas 135 empresas que registraram aumento nas vendas, o incremento ficou entre 11% e 35% (44% das respostas), até 10% de aumento foi relatado por 40% dos entrevistados. Já para 10% das empresas entrevistadas, o faturamento aumentou entre 36% e 49% e apenas 6% dos empresários relataram aumento na receita superior a 50%. A pesquisa revela, ainda, que o estoque das lojas para este Natal estava maior, em relação ao mesmo período do ano passado, para 48% dos entrevistados. E para 40%, o estoque se manteve igual ao Natal de 2022.

Segundo o levantamento, dentre os principais segmentos que apresentaram resultados positivos, destacam-se os eletrodomésticos, setor de beleza, vestuário, calçados, artigos eletrônicos, cosméticos e perfumaria e supermercados.

Pagamento

O levantamento junto às empresas de pequeno, médio e grande porte mostra que o cartão de crédito foi a forma de pagamento mais utilizada, correspondendo a 57% das respostas, seguido por pagamento à vista (Pix, dinheiro, transferência bancária, etc) com 31%. Para 9% das empresas, o cartão de débito foi a forma de pagamento mais utilizada, seguido por 3% que utilizaram crediário/carnê ou cartão da própria loja.

O valor médio de compras no Natal bateu recorde entre as principais datas comemorativas que movimentaram o comércio no ano passado. No comparativo estão: Natal, com valor médio por cliente de R$ 396,44; Black Friday, com R$ 359,42; Dia das Mães, com R$ 209,05; Dia das Crianças, com R$ 173,91; Dia dos Pais, com R$ 154,60; e Dia dos Namorados, com R$ 146,71.

Vale destacar que na Pesquisa de Intenção de Compra do Consumidor, aplicada pelo Ifpeam dois meses antes da Black Friday, os consumidores foram indagados sobre a pretensão de gastos. Do total de 950 entrevistados, a maioria expressiva, correspondente a 58%, manifestou a intenção de desembolsar entre R$ 151,00 e R$ 400,00 com presentes. Este dado mostrou-se preciso, conforme revela o resultado da Pesquisa de Sondagem de Vendas realizada após a data comemorativa.

Pesquisa disponível

O levantamento completo com outras informações como contratação de mão de obra para o final do ano, atrativos utilizados para as vendas, e opinião dos empresários sobre a atual situação econômica no Amazonas, pode ser conferido na íntegra e de forma gratuita, acessando: www.fecomercio-am.org.br.

