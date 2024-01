Castramóveis retorna com atendimentos no Amazonas, confirma deputada Joana Darc

Manaus (AM) – A deputada estadual Joana Darc (UB) anunciou, na segunda-feira (8), por meio das redes sociais, a volta do funcionamento dos Castramóveis, projeto voltado para castração gratuita de cães e gatos no Amazonas, após reunião técnica na Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema). Participaram da reunião, o secretário da Sema, Eduardo Taveira, e a secretária executiva de Gestão Ambiental da Sema, Fabrícia Arruda.

Joana Darc é idealizadora do projeto, que já castrou mais de 17 mil animais pelo Amazonas, de 2021 até 2023. O Amazonas conta com 3 Castramóveis que funcionam perfeitamente. Para Joana, isso é uma vitória que vai beneficiar muitos animais e tutores que precisam da castração solidária.

“Com ajuda do nosso mandato e por determinação do governador Wilson Lima, os Castramóveis vão retornar para atender os animais que precisam de castração em todo o Amazonas. Sabemos que essa é a única ação de efetividade para controlar a superpopulação de animais abandonados na rua, e por isso vamos estar retornando em breve”, afirmou.

Durante a reunião, a parlamentar sugeriu que o primeiro Hospital Público Veterinário, que já está com as obras finalizadas e espera por uma vistoria técnica, servirá como local para o atendimento das consultas de duas das três unidades do Castramóveis. Uma das unidades estará, assim que possível, rodando pela cidade, atendendo os bairros mais distintos da base.

As Unidades Móveis de Castração fazem parte da Política Estadual de Bem-Estar e Fauna Doméstica, implementada pelo Governo do Amazonas em 2021, por meio da Sema, atendendo cães e gatos no Estado. Desde o início até 2023, o projeto atingiu a marca de 17 mil animais, passando por municípios do interior e bairros da capital.

*Com informações da assessoria.

