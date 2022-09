Castramóvel preenche todas as vagas e atende 100 animais domésticos na Zona Norte, diz Governo do Estado

Para realizar o agendamento do serviço, o tutor do animal deve acessar o link https://bit.ly/32MnFhS e preencher o formulário

Manaus (AM) – O Castramóvel, serviço itinerante de cirurgias de esterilização para animais domésticos, realizou atendimentos para tutores da Zona Norte de Manaus neste sábado (24). A ação aconteceu na Escola Estadual Professor Ruy Alencar, na avenida Margarita, bairro Cidade Nova, e contemplou 100 atendimentos.

Todas as vagas do dia foram preenchidas. Buscando esclarecer dúvidas frequentes de tutores com relação ao procedimento, o médico veterinário Matheus Benayon, cirurgião da unidade, orienta que os “pais de pets” sigam algumas recomendações antes de levar o cachorro ou gato para atendimento.

“O animal não pode comer durante 6 a 8 horas antes da cirurgia, porque tem complicações. Tem gente que não sabe do agendamento e vem sem agendar, então a gente repassa um número de contato. O principal de tudo é trazer o animal saudável, não pode estar no período fértil, não pode estar gestante. E tem a questão de idade, que deve ser a partir de 6 meses até 7 anos de idade”, explicou o cirurgião.

O serviço é mantido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).

Bem-estar

O atendimento no local começou às 9h, e um dos primeiros pets a chegar foi a cachorra Pandora com sua “mamãe”, a técnica de enfermagem Marnila Dutra, de 49 anos. Segundo a tutora, que realizou o agendamento pela internet, o procedimento vai evitar que a cachorra gere mais filhotes, tendo em vista que a casa tem um outro cachorro agora.

“Eu tenho ela e tenho outro cachorro em casa também, então já é para evitar, porque ela já teve uma cria, e eu estava fazendo medicação injetável, para ela não parir. Já surgiram outras oportunidades de realizar o procedimento nela, mas eu achei muito difícil, e essa não, foi maravilhosa, consegui logo de imediato”, disse a tutora.

Agendamento

Para realizar o agendamento do serviço, o tutor do animal deve acessar o link https://bit.ly/32MnFhS e preencher o formulário, por completo. Devido à alta procura, o formulário funciona como um cadastro reserva, de modo que os tutores devem preencher os dados e aguardar o contato das equipes do órgão.

