Corpo de adolescente é encontrado com marca de tiros em Manaus

De acordo com informações preliminares de moradores, o adolescente estava em grupo de amigos em uma área de mata, quando uma equipe policial chegou e realizou os disparos

Manaus (AM) – O corpo de um adolescente identificado como Herbert de Oliveira da Silva, de 17 anos de idade, foi encontrado com marcas de tiros na manhã desta quarta-feira (23), na rua T, comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações preliminares de moradores, o adolescente estava com um grupo de amigos em uma área de mata, quando uma equipe policial chegou e realizou os disparos contra ele. Guilherme ainda tentou correr, mas foi atingido. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

Segundo a mãe de Guilherme, o filho era vendedor de verdura pela manhã e estudava pela tarde. A mulher ainda informou que ele passou pelo local onde estava o grupo de jovens e decidiu parar para conversar, nesse momento a polícia chegou e atirou neles.

De acordo com o delegado Gerson Oliveira, as informações dão conta de que policiais realizaram os disparos contra o grupo que estaria vendendo drogas no local. Porém, a autoridade afirmou que ainda não se sabe qual guarnição estava atendendo esta ocorrência.

Ainda conforme o delegado, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) irá investigar junto à corregedoria para identificar a guarnição que estava atendendo essa ocorrência, além de investigar se houve disparos.

Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) constaram que o jovem foi atingido com um tiro na região das costas. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo da vítima para os procedimentos de necropsia e posteriormente entrega à família.

Edição: Leonardo Sena

Leia mais:

Adolescente de 14 anos é baleado enquanto conversava com amigos, em Manaus

Homem condenado por estupro de adolescente é preso em Manaus

Assaltantes invadem residência, agridem idosa e estupram adolescente em Manaus