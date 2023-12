Atleta amazonenses de destaque celebram Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024

Manaus (AM) – O ano de 2023 foi marcado por bons resultados dos atletas pré-olímpicos no cenário internacional. Nesse contexto, o Governo do Amazonas reforçou o compromisso com o esporte do estado executando o Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, que oferece suporte para 20 desportistas amazonenses que buscam garantir a tão sonhada vaga Olímpica.

“Este projeto é uma prova tangível do nosso compromisso em impulsionar nossos atletas e garantir que eles estejam no centro do palco esportivo mundial. No governo Wilson Lima temos dado incentivo para que nossos atletas possam construir seu legado no cenário esportivo nacional e internacional”, disse o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

O Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024 conta com 20 atletas, 17 olímpicos e 3 paralímpicos, que juntos conquistaram mais de 100 medalhas e ganharam 9 títulos internacionais, 18 nacionais e 74 regionais, este ano. Os atletas são acompanhados por uma equipe multidisciplinar, que tem a finalidade de auxiliá-los a conseguir uma melhor performance esportiva.

Pedro Nunes teve ótimo ano no lançamento de dardo. Foto: Divulgação

Dentre os atletas que se destacam, Lucas dos Santos e Maria de Fátima, do halterofilismo, e Pedro Nunes, do lançamento de dardo, brilharam nos Jogos Parapan e Pan-Americanos de Santiago 2023, competição mais importante do ano. Pedro garantiu a prata no último dia de disputas do atletismo, Lucas conquistou o ouro levantando 150kg e Maria foi bronze, erguendo 110 kg na categoria até 67kg.

“O projeto está sendo ótimo, eu consegui ter um ano esportivo excelente, me qualifiquei demais e consegui render nas competições. Melhorei minha colocação no ranking mundial, atualmente sou quinta colocada. Além disso, o projeto me auxiliou principalmente nas viagens, são grandes distâncias, nacionais e internacionais”, falou Maria de Fátima.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Flamengo jogará na Arena da Amazônia pela primeira rodada do Campeonato Carioca de 2024

Última semana para apostar na ‘Mega da Virada’; saiba como participar

Campeã pan-americana de triatlo é atropelada durante treino em São Paulo