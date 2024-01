Suspeitos de matar artista venezuelana são transferidos para presídios em Manaus

Manaus (AM) – Os suspeitos de assassinar a artista venezuelana Julieta Hernández no Amazonas, Thiago Agles da Silva e Deliomara dos Anjos Santos, foram transferidos para presídios em Manaus, no sábado (13).

O casal responde na Justiça pelos crimes de latrocínio, estupro e ocultação de cadáver, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). O caso ocorreu em dezembro de 2023, em Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas.

Julieta estava desaparecida desde 23 de dezembro do ano anterior, quando perdeu contato com amigos. O corpo da vítima foi encontrado no dia 5 de janeiro e a dupla estava presa desde então.

A prisão preventiva dos suspeitos foi determinada pela Justiça após uma audiência de custódia realizada em 6 de janeiro. A Polícia Civil declarou que tanto o homem quanto a mulher admitiram a autoria dos crimes.

