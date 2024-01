Espetáculo musical inédito ‘A Viagem da Tia Rhody’ acontece neste sábado, em Manaus

Manaus (AM) – Pela primeira vez em Manaus, a Camerata do Cerrado de Brasília (DF) apresenta um espetáculo musical com contação de história, neste sábado (20), no Salão Rio Solimões, Palácio Rio Negro. O recital faz parte do 1º Encontro Brasileiro de Violinistas, que vai reunir profissionais da área de todo país na capital amazonense.

A proposta do evento é fazer uma viagem pela música com apresentação das obras de compositores brasileiros como o amazonense Claudio Santoro, Ernst Mahle, dentre outros. No segundo momento, a camerata interpreta o inédito “A Viagem da Tia Rhody”, um espetáculo interativo que inclui músicas inspiradas em diversas regiões visitadas pela personagem.

“Existe uma canção de ninar em inglês ‘Go Tell Aunt Rhody’ (Vá Dizer à Tia Rhody’) datada do século 19 que trata sobre perda e dor. O nosso espetáculo faz uma releitura otimista desse clássico com a Tia Rhody, após a perda, decidindo viajar mundo afora e até mesmo encontrando o amor novamente. A narração será realizada pela contadora de história, a violinista Priscila Sabino. O diferencial da apresentação em Manaus é que teremos a participação de musicistas daqui e de outros estados”, conta a produtora musical, violinista e umas das idealizadoras do espetáculo, Juliana Verde.

O espetáculo foi contemplado pelo Programa Conexão Cultura do Distrito Federal e pelo Fundo de apoio à Cultura do Distrito Federal para participação em eventos estratégicos nacionais.

“É o que nos permite ter essa experiência de troca musical e cultural entre a Camerata do Cerrado com os alunos do I Encontro Brasileiro de Violinistas. É uma forma de fomentar a educação musical com a apreciação da música clássica na comunidade, além de ter uma diversidade cultural de talentos musicais no festival”, explica Juliana.

Os alunos que se apresentarão junto com a Camerata no Palácio Rio Negro fazem parte das oficinas musicais que ocorrem durante o encontro de violinistas. O grupo tem mais de 15 pessoas, e conta com alunos de Manaus, Japurá, no interior do Amazonas, de Brasília (DF) e de outros estados brasileiros.

O evento inicia a partir das 18h, no Salão Rio Solimões do Palácio Rio Negro localizado na Avenida 7 de Setembro, Centro de Manaus. A entrada é gratuita, mas com vagas limitadas. A faixa etária é livre.

Mais informações podem ser obtidas no instagram @cameratadocerrado.

Camerata do Cerrado

Com sede em Brasília (DF), a Camerata do Cerrado, sob direção artística dos violinistas e professores Ricardo Palmezano e Luciana Caixeta, é um grupo de violinistas que busca explorar possibilidades sonoras, além de fomentar o processo de profissionalização de jovens artistas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Cauxi Eletrizado 2024 acontece no Clube do Trabalhador em Manaus

Exposição japonesa acontece no Centro Cultural Palácio da Justiça em Manaus

Luso Neto comemora aniversário com apresentação especial neste sábado (20)