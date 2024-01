Luso Neto comemora aniversário com apresentação especial neste sábado (20)

Manaus (AM) – Para celebrar as conquistas de 2023 e inaugurar o ano de 2024, o cantor e compositor Luso Neto comemora o seu aniversário no 5HT Gastrobar, no sábado (20), a partir das 22h. A ‘Festa de Aniversário do Luso’ faz um resumo de tudo o que aconteceu, juntando com os sucessos que fizeram parte das importantes parcerias em sua carreira artística.

“2023 foi espetacular! Shows importantes aconteceram e me fizeram refletir e querer compartilhar com as pessoas todos os momentos de novo. As emoções vividas naqueles momentos foram tão grandes que preciso retribuir de alguma forma, da forma que sei fazer melhor, cantando!”, afirmou.

Com a tradicional parceria com a R.O Produções, o ano de 2023 começou com o emocionante show em homenagem ao saudoso Zezinho Corrêa, com o show Luso Canta Zezinho, com o Teatro Amazonas lotado para conferir a homenagem.

Em seguida, o show Aquarela, direcionado ao público infantil dos 5 aos 80 anos, onde juntamente com a talentosa Raylla Araújo, Luso Neto apresentou um repertório de músicas que marcaram a década de 80 dos programas voltados para crianças, no Festival de Férias realizado pela SEC no Teatro Amazonas.

Em julho, aconteceu a quarta edição do Rock Não Tem Idade, uma edição especialíssima, com a presença de Toni Garrido, dividindo o palco com Luso, em uma emocionante apresentação na Casa de Praia Zezinho Corrêa, sendo este um marco de público do local até hoje.

Ainda em 2023, o cantor e compositor, que é também ator e produtor cultural, participou do elenco de estrelas do Espetáculo Além da Música, Instituto Luar X Metamorfose Ambulante, da competentíssima Livia Prado, sob a direção de Michel Guerrero, no Teatro Amazonas e, por fim, a apresentação de Natal encerrando o ano de muitas criações.

Capricorniano típico, Luso Neto chega aos seus 46 anos enxergando muito além do presente, esperando um ano de 2024 muito melhor, com produções inéditas e muitas surpresas para a quinta edição do Rock Não Tem Idade, evento que já é tradicional na cidade e que traz a marca de Luso Neto, a irreverência em seu mais alto nível.

“O “Rock Não Tem Idade de 2023” foi, até agora, a melhor das edições desse evento, pois com a presença de Toni Garrido, elevou seu nível e deu acesso a outras possibilidades, tornando possível uma quinta edição melhor ainda. Estou cheio de planos e eu e a R.O Produções estamos trabalhando muito para que possamos trazer a todos que apreciam a arte o melhor sempre”, declarou.

Agora, para comemorar todo esse vigor, sempre com a parceria de seu fiel escudeiro, Fernando Mangabeira, Luso Neto realizará uma festa, dia 20 de janeiro, no 5HT Gastrobar e convida a todos para curtirem um descontraído ‘Aniversário do Luso’, a partir das 22h. O aniversariante avisa que a festa é para todos e que o palco, em determinado momento, estará aberto para os fãs que gostam de cantar e para os amigos músicos e cantores que estiverem presentes para prestigiar o cantor.

As reservas podem ser realizadas através dos contatos Whatsapp (11)96366-2421 / (92) 98249-5310 ou pelo direct do Instagram @lusonetooficial.

