Exposição japonesa acontece no Centro Cultural Palácio da Justiça em Manaus

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, traz para o Centro Cultural Palácio da Justiça a exposição “Ambientes Construídos: um guia alternativo do Japão”. O evento acontece do dia 10 de janeiro a 3 de fevereiro, de forma aberta ao público, e conta com uma cerimônia de abertura fechada para a imprensa e convidados no dia 9 de janeiro, às 19h.

A exposição, realizada pelo Consulado-Geral do Japão em Manaus e pela Fundação Japão, tem como foco arquitetura, construção civil e engenharia ambiental, com finalidade de promover o intercâmbio cultural e artístico entre o Japão e o Brasil.

A mostra reúne vários painéis de obras relacionados a paisagens e construções japonesas consideradas como Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), que são apresentados em fotografias, textos e vídeos. Os elementos são montados de forma que os visitantes possam visualizar tridimensionalmente os arquipélagos que formam o Japão.

De acordo com o setor de Relações Públicas e Cultura do consulado-geral do Japão em Manaus, a exposição é um convite para que os manauaras possam visualizar o Japão por um ponto de vista que foge dos clássicos guias turísticos.

“Apreciando essas obras, o público pode conferir os ambientes que surgiram com a modernização e pelo reflexo do rápido crescimento econômico do país de acordo com suas respectivas épocas”, afirmou a representante do setor, Erika Hirae.

Foto: Divulgação

A cerimônia de abertura da exposição acontece no dia 9 de janeiro, às 19h, no Hall do Centro Cultural Palácio da Justiça. O evento é fechado e conta com a presença do cônsul-geral do Japão em Manaus, Masahiro Ogino, e do secretário executivo Luiz Carlos Bonates, representando o secretário de Cultura e Economia Criativa do estado, Marcos Apolo Muniz.

A exposição pode ser visitada gratuitamente de 10 de janeiro a 3 de fevereiro, de 9h às 15h, exceto às terças-feiras e domingos. Para mais informações sobre esta e outras exposições nos espaços culturais do Amazonas, o público pode acessar o site ou as redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (cultura.am.gov.br e @culturadoam).

Foto: Divulgação

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Kamélia abre oficialmente o Carnaval de Manaus 2024 após receber a ‘chave da cidade’

Confraria Vinhos & Elas apresenta Andrade, “O Cara dos Vinhos”, no Caxiri

‘Alienígena da Amazônia’ celebra 12 anos de atividades culturais com promoções em Manaus