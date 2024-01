Dupla integrante de facção criminosa é presa com armas e munições em Manaus

Manaus (AM) – Na manhã desta quarta-feira (17), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prendeu dois homens, de 22 e 23 anos, que são apontados como pistoleiros de facção criminosa. Eles foram encontrados com armas e munições na comunidade Valparaíso, invasão Chico Mendes, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Segundo o comandante do Batalhão Leste, tenente-coronel Wener Vieira, por volta das 6h, o Batalhão Leste desencadeou a Operação Suçuarana, que tem o objetivo de combater o tráfico de drogas e inibir crimes por meio do fortalecimento do patrulhamento, abordagens e incursões em áreas da localidade.

“As equipes policiais foram até o bairro Valparaíso, na rua 10 de Julho, onde foi feita a abordagem a um homem e, após consulta do nome dele, foi constatado mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio”, contou.

Nos questionamentos, o suspeito informou à equipe policial que teria uma arma de fogo guardada na casa dele, localizada na rua Jardim Primavera, na comunidade Parque São Pedro.

Ao chegar ao endereço informado, foi encontrado um outro homem em posse de uma pistola de calibre 9 milímetros, com numeração suprimida; dois carregadores com capacidade de 17 munições, calibre 9 milímetros; um fuzil calibre 556 milímetros, com numeração suprimida; dois carregadores com capacidade para 30 munições, calibre 556 milímetros; 25 munições intactas de calibre 556 milímetros; 75 munições intactas de calibre 9 milímetros; um carregador com capacidade para 15 munições calibre 380 e um colete balístico sem numeração.

A dupla foi presa e encaminhada à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

