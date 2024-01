Dupla é presa ao ser flagrada comercializando drogas em casa de farinha no AM

Porções de maconha e cocaína foram encontradas no bolso de um dos suspeitos

Dois homens, ambos de 18 anos, foram presos na terça-feira (16), pelo crime de tráfico de drogas, no município de Lábrea, no interior do Amazonas.

A equipe policial estava em patrulhamento pelo bairro Nossa Senhora de Fátima, quando recebeu denúncia, via linha de direta, informando que dois homens estariam comercializando entorpecentes na rua 24 de Agosto, em uma casa de fabricação de farinha.

Com a informação, os PMs foram ao local e visualizaram os suspeitos apontados na denúncia, que tentaram fugir, mas foram alcançados. Durante revista foi encontrado no bolso de um dos homens duas porções de maconha, uma de cocaína e uma balança de precisão. Com o outro rapaz, a equipe policial encontrou a quantia de R$131 em espécie.

Diante das evidências, os suspeitos foram conduzidos à 6ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Lábrea.

*Com informações da assessoria

