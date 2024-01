Homem é preso por adulteração veicular no interior do Amazonas

Um homem de 37 anos foi preso na terça-feira (16), pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, no bairro Barra Limpa, no município de Lábrea, interior do Amazonas.

A equipe policial avistou uma motocicleta de cor verde e com sinais visíveis de adulteração na cor, por isso foi realizada a abordagem e revista do veículo, de placa OAD-7001.

Verificou-se que era um veículo verde e os sinais identificadores da motocicleta estavam com indícios de adulteração no número do chassi, algumas partes estavam apagados e possuía sinais claros de regravação. O número do motor estava visivelmente lixado em algumas partes, aparecendo somente os últimos números.

Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado à 6ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Lábrea.

*Com informações da assessoria

