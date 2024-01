Duas toneladas de ‘ouro negro’ avaliadas em R$ 400 mil são apreendidas em Manaus

Manaus (AM) – Eder Sebastião Corrêa, 40, foi preso com cerca de duas toneladas de cassiterita avaliadas em R$ 400 mil, nesta segunda-feira (22), por Policiais civis do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A ação ocorreu em um depósito localizado no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Conforme o delegado Ericson Tavares, titular da unidade policial, as investigações iniciaram há alguns dias, após a equipe policial receber denúncias sobre um depósito onde estaria sendo armazenado o minério.

“Com base na informação recebida, iniciamos as diligências e na manhã de hoje conseguimos localizar o depósito no bairro Novo Aleixo. Eder foi preso em flagrante, e também apreendemos um veículo dele, além de balanças de precisão e apetrechos usados para manipular o minério”, explicou o delegado.

A cassiterita possui grande valor no mercado de extração e beneficiamento, e é conhecido como “ouro negro”.

O indivíduo e o material apreendido serão encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas, onde será lavrado o flagrante de usurpação de patrimônio da União.

*Com informações da assessoria

