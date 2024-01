Minérios são apreendidos dentro de caixa de papelão em lancha no interior do Amazonas

Barcelos (AM) – Quase mil porções de minérios de diferentes tamanhos e formatos foram apreendidas nesta sexta-feira (12) por policiais militares que atuam na Base Fluvial Arpão II, localizada nas proximidades do município de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus). Essa é a segunda apreensão realizada em 24 horas, após a nova base ter entrado em operação.

Os minérios foram encontrados durante abordagem a uma lancha expresso, oriunda de São Gabriel da Cachoeira (distante 852 quilômetros de Manaus) com destino à capital amazonense.

Na revista realizada no interior na embarcação, o cão policial Kratos, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), indicou aos militares uma caixa de papelão suspeita. As embalagens foram encontradas no segundo porão da lancha.

Após buscas, os policiais militares encontraram minérios em pedras de diversos tamanhos e em pó. Ao todo, foram apreendidas 450 pedras de coloração clara; 186 pedras pequenas; 170 pedras de coloração escura; 68 pedras supostamente ametista; e quatro porções de pedras pequenas.

Os militares localizaram, ainda, uma porção em pedras pequenas em um saco hermético; e uma porção de pó de coloração escura.

A regulamentação da extração e do transporte de minérios é de competência da União e a sua prática sem autorização são crimes contra o patrimônio na modalidade de usurpação.

Todos os materiais apreendidos serão analisados por peritos do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) para identificação. O material apreendido foi conduzido para a 75ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Barcelos para os procedimentos de polícia judiciária.

Apreensão de entorpecentes

Na madrugada desta quinta-feira (11), as equipes da Base Fluvial Arpão 2 apreenderam em uma mochila, 10 quilos de maconha skunk.

A apreensão foi realizada pelas equipes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em conjunto com a Polícia Civil (PC-AM), durante abordagem de rotina na embarcação Raul Araújo. O ferry boat havia saído de Santa Isabel do Rio Negro (a 630 quilômetros de Manaus) e tinha como destino a capital.

*Com informações da assessoria

