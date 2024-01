VÍDEO: Homem invade sede do PL-AM e furta fios de cobre em Manaus

Manaus (AM) – Imagens divulgadas, nesta segunda-feira (29), pelo Partido Liberal Amazonas (PL-AM) mostram a ação de um homem, ainda não identificado, invadindo a sede do partido, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, no último sábado (27).

No vídeo, o homem aparece danificando as estruturas de quatro aparelhos condicionadores de ar, arrancando fios de cobre e demais peças. Durante a ação, o criminoso usou o fardamento de uma prestadora de serviços para não chamar a atenção da vizinhança.

Confira o vídeo

Essa é a quarta vez que a sede da sigla é alvo de furto. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado junto ao 19° Departamento Integrado de Polícia (19° DIP), para que investigações sejam realizadas.

