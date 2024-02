Foragido que faz parte de ‘tribunal do crime’ é preso por duplo homicídio no Amazonas

São Sebastião do Uatumã (AM) – Alex Pereira Henrique, foragido por envolvimento em um duplo homicídio, foi preso na quarta-feira (31), em São Sebastião de Uatumã (distante 247 quilômetros de Manaus). Os crimes foram praticados contra Diego Cordeiro Neves, de 26 anos, no dia 31 de julho de 2023, e Lenice Lourenço de Lima, de 33, em 2 de outubro.

Conforme policiais civis da 44ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Sebastião de Uatumã, em 31 de julho, após um desentendimento, o autor cometeu o crime de homicídio qualificado que vitimou Diego Neves. Nessa ocasião, Lenice Lourenço presenciou o crime, e tornou-se testemunha do fato.

“Como a vítima era testemunha ocular do crime, ela passou a ser ameaçada constantemente por um grupo de criminosos, Lenice procurou a polícia para relatar as ameaças e uma tentativa de homicídio que teria sofrido”, informaram.

Ainda segundo os policiais, após registrar o Boletim de Ocorrência (BO) e sair da delegacia, a mulher foi sequestrada e assassinada brutalmente. Alex estava foragido desde a data do ocorrido, entretanto, na quarta-feira (31), ele se apresentou na delegacia, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva em nome dele. Agora, ele ficará à disposição da Justiça.

“As investigações apontaram que ele faz parte de uma espécie de ‘tribunal do crime’, que faz cobranças, tendo envolvimento em outras mortes naquele município. Vale ressaltar, que o crime contou com a participação do Alain Mendonça Henrique, que segue sendo procurado, já os demais envolvidos estão presos”, relataram.

Procurado

Alain Mendonça Henrique está sendo procurado por envolvimento na ação criminosa. Qualquer informação sobre o paradeiro dele deve ser repassada ao número 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade do denunciante será preservada.

