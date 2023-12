Suspeita de assalto capturada por ‘tribunal do crime’ é presa em Manaus

Crime ocorreu no dia 21 de dezembro deste ano, no bairro São José Operário, zona leste de Manaus

Manaus (AM) – Vanessa da Silva Marques, de 22 anos, foi presa nesta quinta-feira (28), por roubo majorado e tentativa de latrocínio, ocorridos em um ônibus de transporte coletivo no dia 21 de dezembro deste ano, no bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus.

Segundo o delegado Thomaz Vasconcelos Dias, titular da unidade especializada, a mulher confessou a participação nos crimes, praticados na manhã do dia 21, quando criminosos adentraram no ônibus e anunciaram o roubo.

“Eles levaram diversos pertences dos passageiros e, ainda, atingiram um deles no tórax, braço e pescoço. Continuaremos com as investigações para identificar e prender outros possíveis envolvidos na ocorrência”, disse.

Vanessa responderá por roubo majorado e tentativa de latrocínio e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

