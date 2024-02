Carnaval de Manaus terá bailes para crianças e público 50+

Os eventos serão realizados no Teatro Manauara, no Piso Buriti, nos dias 11 e 12 de fevereiro, respectivamente, das 17h às 20h

Manaus (AM) — O Manauara Shopping está preparando um Carnaval animado e inclusivo para este ano. Além do tradicional Bailinho de Carnaval Infantil, uma novidade aguarda os foliões acima dos 50: o Baile da Melhor Idade. Os eventos serão realizados no Teatro Manauara, no Piso Buriti, nos dias 11 e 12 de fevereiro, respectivamente, das 17h às 20h.

As festas incluem um concurso de fantasias para as crianças, enquanto os participantes do Baile da Melhor Idade terão a chance de serem eleitos Rei e Rainha do baile. Para participar, os interessados devem fazer a pré-inscrição no site manauarashopping.com.br até o dia 9 de fevereiro. A confirmação da participação será mediante a troca de um quilo de alimento não-perecível por uma pulseira no posto de trocas localizado no Piso Castanheiras, em frente à Carter’s, deste sábado, 2, até o próximo dia 9 de fevereiro. As vagas são limitadas.

Além dos bailes, o Manauara Shopping promete agitar os corredores com Paradas de Carnaval, com o tema de baile de máscaras. As paradas começam neste sábado, 2, e seguem todos os dias, até 14 de fevereiro, a partir das 18h.

“Para criar um ambiente ainda mais festivo, o shopping está decorado com brilho e cores vibrantes típicos do Carnaval, para deixar todos os visitantes no clima da festa”, explica a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Karla Henderson.

Funcionamento

Durante o Carnaval, o Manauara Shopping terá horários especiais para garantir que todos possam aproveitar a folia com comodidade. No sábado, 10, as lojas funcionarão normalmente, das 10h às 22h, assim como a praça de alimentação. No domingo, 11, as lojas âncoras estarão abertas das 13h às 21h, enquanto as lojas satélites funcionarão das 14h às 21h. A área de alimentação e lazer estará disponível das 12h às 22h.

Na segunda-feira, 12, o horário normal será retomado, com funcionamento das 10h às 22h. Já na terça-feira, 13, as lojas âncoras, megalojas e a praça de alimentação atenderão das 12h às 22h, enquanto as demais operações funcionarão das 14h às 21h. Para encerrar o período festivo, na quarta-feira, 14, todas as operações do shopping estarão em funcionamento das 12h às 22h.

Manauara Shopping

Inaugurado em abril de 2009, o Manauara Shopping tem sua temática inspirada na fauna, na flora e na cultura da Amazônia, representados em grafismos, decoração, e mobiliários que possuem acabamento com cores e materiais do artesanato local.

O “Encontro das Águas” dos rios Negro e Solimões, uma das maiores atrações turísticas de Manaus, inspirou o logotipo do empreendimento e está representado na cobertura do edifício. Com 47 mil m² de ABL, possui 234 lojas distribuídas entre os seus quatro pisos: Buriti, Açaí, Tucumã e Castanheiras. Além de 10 lojas âncoras, conta com uma ampla oferta de lazer com salas de cinema UCI, o Magic Games – espaço de jogos e diversões eletrônicas – e um teatro com 600 lugares.

O Manauara Shopping possui o Certificado de Excelência 2016, na categoria Compras do TripAdvisor, pela boa qualidade das avaliações que recebe de clientes e visitantes e está em terceiro lugar na categoria Pontos Turísticos da cidade de Manaus.

