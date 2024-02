Shopping de Manaus realiza programação gratuita para temporada de carnaval

Manaus (AM) – O Shopping Grande Circular realiza, a partir desta sexta-feira (2), o bloquinho ‘Circular Esquenta’, com gincanas, competição de danças, brincadeiras com brindes, entre outras atrações. As atividades serão abertas voltadas para toda a família, no piso L3 – palco da praça de alimentação.

A época mais animada e colorida do ano chegou e com ela muita folia e diversão no Shopping Grande Circular. Uma série de atividades está programada para agitar o mês de fevereiro trazendo entretenimento para toda a família. A partir desta sexta-feira (2), acontece o Bloquinho do Circular Esquenta, Gincanas, Competição de Danças, Brincadeiras com brindes, entre outras atrações.

O Carnaval é uma oportunidade para as pessoas se divertirem, expressarem sua criatividade e celebrarem a vida em comunidade. Neste ano, o maior centro de compras da Zona Leste oferece uma programação especial com a proposta de entrar na folia em grande estilo, e garantir lazer diferenciado aos visitantes.

Nos dias 2 e 3, a partir das 19h, o público conta com o Especial Marchinha de Carnaval – com música ao vivo, gincanas, competição de danças, brincadeiras com brindes, confetes e serpentinas, desfiles spray de cabelo, escultura de balões, pintura facial, oficina de artes e miçanga. Já no domingo (4), o ‘Circular Esquenta’, comandado pela Cia Allegro, assume o Desfile de Fantasia.

A programação é voltada às famílias que buscam viver o clima de Carnaval de forma diferenciada, é o que explica Júlio Kitzinger, coordenador de marketing do Shopping Grande Circular.

“Preparamos uma série de atividades culturais para que os visitantes encontrem diversão, alegria e muita folia neste período do ano marcado pelas cores vibrantes do Carnaval, além disso, adereços e looks podem ser encontrados em nossas lojas”, afirma Júlio.

