Curso ensina lições de boas maneiras e gentileza para público infanto-juvenil

Manaus (AM) – Muitos pais já se viram em uma saia justa por comentário ou atitude dos filhos. Para prevenir episódios como esses, A Realeza – Mesa Posta e Consultoria promoveu, neste sábado (3), o curso “Boas Maneiras e Gentileza para Crianças”, na Lorrine Almeida Confeitaria. Durante uma tarde cheia de aprendizados, os pequenos aprenderam a cultivar, desde cedo, valores de respeito, gentileza e boas maneiras, para terem um desenvolvimento social mais saudável.

Os temas abordados incluíram a história da etiqueta, relacionamento interpessoal, gentilezas em palavras e gestos, cuidados com o mundo, higiene e aparência, mesa posta e postura à mesa na hora das refeições e como agir em situações desconhecidas. Os participantes ainda receberam uma aula de postura corporal com uma bailarina profissional.

A fundadora da empresa A Realeza Mesa Posta e Consultoria, Izabel Valente, ressalta que além de regras de etiqueta, o curso foi uma oportunidade para crianças e adolescentes desenvolverem habilidades sociais que as beneficiarão ao longo da vida.

“É comum vermos crianças tendo um comportamento inadequado que muitas vezes nem é por mal, é porque não sabem mesmo como agir. Os cursos são um recurso importante para auxiliar os pais que buscam transmitir essas informações para as crianças”, afirma.

No encerramento das aulas, além do certificado, os pais receberam um manual para dar continuidade ao aprendizado em casa, promovendo a aplicação prática dos ensinamentos no dia a dia familiar. A próxima turma já tem data marcada para ser realizada: será no dia 17 de fevereiro. Mais informações pelo (92) 99244 9142.

Etiqueta para crianças

Nos dias atuais, ter boas maneiras e etiqueta é considerado uma ferramenta de transformação humana que aprimora e desenvolve habilidades sociais importantes para saber transitar com confiança em qualquer situação, e assim criar uma boa primeira impressão.

A consultora destaca que iniciar o aprendizado desde a infância é fundamental. “Crianças e adolescentes que desenvolvem boas maneiras são notados de forma positiva, recebem mais convites, têm mais amigos e são mais admirados pelos professores, pais de amigos, proporcionando uma base sólida para o futuro profissional”, pontua Izabel.

Izabel Valente e A Realeza

Izabel Valente, fundadora da marca A Realeza – Mesa Posta e Consultoria, é uma especialista certificada pela Escola Brasileira de Etiqueta, com chancela da The British School of Etiquette no Brasil. Seu currículo inclui mais de sete anos de experiência em gestão de comunicação e organização de eventos corporativos para grandes empresas.

A Realeza tem como propósito utilizar a etiqueta como ferramenta de transformação humana, resgatando a polidez e gentileza nos relacionamentos. Inspirar as pessoas a cultivarem memórias afetivas e manterem viva a chama das tradições por meio da vivência da mesa posta.

