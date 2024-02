JC reforça elenco com atletas do Pelci para o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20

Manaus (AM) – O JC Futebol Clube, time de Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus) que representa o Amazonas no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20, terá os reforços de atletas do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) em seu elenco. As jogadoras Adrya Oliveira, Ana Caroline Rodrigues, Jennyfer Matos, Danieli Lima e Camilly Vitória integram o grupo que estreia nesta sexta-feira (9), na Arena da Amazônia, contra o Botafogo. A bola vai rolar às 15h.

Entre elas, Adrya Oliveira, aos 17 anos, destaca-se não só pela juventude, mas também pela experiência adquirida. A atleta foi descoberta durante uma visita técnica da equipe da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer ao Careiro da Várzea, na Região Metropolitana de Manaus, tendo já competido no Campeonato Brasileiro Sub-17 pelo Tigrão da Velha Serpa, em 2023.

“Estou muito feliz, motivada. Tenho certeza que quando uma pessoa tem um sonho, é preciso correr atrás. O Pelci tem me ajudado muito nessa busca, não só eu, mas também as outras meninas. Agora só penso em ganhar mais experiência e me sair bem na competição”, falou Adrya.

O elenco conta ainda com outras quatro atletas formadas no Pelci. Camilly Vitória, que também disputou o Brasileiro Sub-17 pela equipe, Jenyfer Matos, Danieli Lima e Ana Carolina Rodrigues. Todas elas fazem parte das mais de 1.100 mulheres beneficiadas pelo programa, participando de aulas de futebol de campo e futsal, abrangendo tanto a capital quanto diversas localidades do interior.

“São meninas que se destacaram dentro dos núcleos, como Vila da Prata, Teixeirão, Curió e Bairro da Paz. Então surgiu essa oportunidade que o JC está abrindo em parceria com o Governo do Amazonas, esperamos um ótimo desenvolvimento e que daqui da base elas possam chegar até o alto rendimento, que um dos pilares do Pelci”, disse Ediglê Quaresma, coordenador de futebol do Pelci.

O JC está no Grupo C da competição, que conta ainda com Cuiabá, Flamengo, Fluminense e Fortaleza. Pelo regulamento, os confrontos serão contra equipes do Grupo D, em turno e returno. Compõem o grupo D os seguintes times, além do Botafogo: Cefama-MA, Minas Brasília-DF, Sport e UDA-AL.

