TVLar anuncia renovação de patrocínio ao Amazonas Futebol Clube

A TVLar anunciou a renovação de patrocínio ao Amazonas Futebol Clube, nesta quinta-feira (08), em evento de comemoração dos 60 anos do grupo, com a presença do presidente do clube, Weslley Couto. Referência no setor de varejo de eletrodomésticos, a empresa é uma das grandes incentivadoras do esporte local.

O patrocínio oficial da TVLar contempla, ainda, o lançamento e distribuição de camisas, ingressos e produtos oficiais para apoiar o time amazonense, único do estado a deter o título de campeão brasileiro e que iniciará, na temporada de 2024, a luta para subir para a série A, a elite do futebol do país.

O presidente do Amazonas FC, Weslley Couto, comemorou a parceria, lembrando que o apoio ao esporte tem permitido gerar mais de 300 empregos diretos no clube e outros 2,5 mil indiretos durante as partidas no estado.

“É uma responsabilidade muito grande para o Amazonas levar na camisa o nome TVLar. Isso faz com que cada dia que passa trabalhemos com planejamento muito forte para honrar esse patrocínio. A gente sabe que é um esforço muito grande para uma empresa do estado patrocinar um time de futebol, em virtude do histórico dos clubes aqui. Mas essa história está mudando. O Amazonas Futebol Clube veio para mudar e, com a ajuda da TVLar, vamos alcançar todos os nossos objetivos”, afirmou, durante a solenidade de anúncio da parceria.

Valorização do futebol local

A parceria da TVLar também representa vantagens aos torcedores, que podem adquirir camisas e outros produtos do time nas mais de 76 lojas do grupo espalhadas pelo Amazonas. A medida ajuda na geração de receita e também estimula a valorização do futebol local.

“Graças à sua capilaridade no interior do Amazonas, a empresa tem facilitado o contato da agremiação com os torcedores, mesmo nos municípios mais distantes”, disse o presidente do Grupo TVLar, Antonio Azevedo.

Fundada em 1964, a empresa vive um momento de renovação. “É um momento de transformação acelerada, focada em oferecer não apenas produtos, mas experiências que façam a diferença no dia-a-dia de nossos clientes”, salientou Azevedo.

A TVLar é patrocinadora do Amazonas Futebol Clube desde o ano passado, e teve papel importante na ascensão do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro.

*Com informações da assessoria

