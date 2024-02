Tribunal de Justiça do Amazonas realizará plantão de atendimento durante o Carnaval

Manaus (AM) – O Tribunal de Justiça do Amazonas atenderá em regime de plantão durante o período do Carnaval, que abrange o feriado de terça-feira (13) e os pontos facultativos de segunda-feira (12) e quarta-feira (14), de acordo com o Calendário Judicial de 2024, instituído pela portaria nº 4178/2023.

Devido a isso, o atendimento no período de sábado (10) até quarta-feira (14) será no horário das 8h às 18h, para análise de pedidos que não puderem aguardar o expediente normal do Judiciário.

Conforme a portaria, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de 01/11/2023, os prazos processuais que iniciarem ou terminarem no ponto facultativo ficarão automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.

Os contatos dos plantões podem ser consultados no portal do Tribunal de Justiça do Amazonas.

*Com informações da Assessoria

