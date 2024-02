São Raimundo vence o Manauara e se classifica para as semifinais do Barezão 2024

Com dois gols do “Caboco do Jogo”, Dedê, o Tufão da Colina derrubou a vantagem de empate do Robô e avançou

Em confronto único válido pelas quartas de final do 1º turno do Campeonato Amazonense de 2024, na tarde deste sábado (10), o São Raimundo venceu o Manauara por 2 a 1 e se classificou para as semifinais.

Os dois gols do Alviceleste no Estádio Carlos Zamith foram marcados por Dedê, enquanto Sacramento descontou para o Robô da Amazônia.

O jogo

Com a necessidade da vitória diante da vantagem do Manauara, o São Raimundo partiu para cima logo de cara. Aos quatro minutos, Marquinhos deu bote certeiro na saída de bola do Manauara, Léo Salgado pegou a sobra, mas faltou força na hora da finalização, fácil para Jonathan.

Aos nove, Gabriel Manga achou Wagner explorando as costas da defesa do Manauara e acertou belo lançamento para o camisa 8, que na hora de concluir acabou desequilibrado e mandou por cima. O Manauara ameaçou só aos 17 minutos, em chute cruzado de Michael Paulista, que Douglas espalmou.

Quem voltou aceso no ataque para a etapa complementar foi o Manauara. No primeiro minuto, Joãozinho tentou desviar uma batida cruzada de Neto na pequena área, mas acabou perdendo chance clara. Aos sete minutos, foi a vez do zagueiro Paulinho surgir do lado direito após cobrança de escanteio e surpreender o goleiro Douglas, carimbando a trave ao tentar um cruzamento.

Se o Robô não aproveitou as chances para sair na frente e ampliar a vantagem do empate, o Tufão da Colina foi certeiro. Brilhou a estrela do atacante Dedê, vindo diretamente do banco de reservas. Aos 18 minutos, Júnior Morango chegou à linha de fundo pela esquerda e cruzou, Paulinho afastou parcialmente para o meio da área e a bola sobrou para Dedê concluir para o gol. 1 a 0 para o São Raimundo.

O segundo gol alviceleste veio aos 28 minutos. O Tufão subiu a marcação e roubou a bola logo na saída do Robô. Kamdem rapidamente acionou Dedê na ponta esquerda, o camisa 17 teve frieza e colocou no cantinho de Jonathan, encaminhando a classificação O Manauara se lançou ao ataque para buscar o empate e chegou a diminuir com Sacramento aos 43 minutos, mas o São Raimundo se segurou e não deixou a vaga escapar.

Caboco do Jogo

Ao final do duelo, o atacante Dedê, do São Raimundo, foi eleito o Caboco do Jogo, premiação oferecida pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) ao melhor jogador da partida, por meio de votos de três profissionais de imprensa presentes na partida.

Panorama e próximas partidas

Na semifinal, o São Raimundo aguarda o vencedor do duelo entre RPE Parintins e Princesa do Solimões. A partida acontece no próximo fim de semana, com detalhes a serem definidos ao fechamento da fase de quartas de final.

Já o Robô volta a campo pelo Barezão em março, para a disputa do segundo turno. No dia 3, recomeça a trajetória no Estadual contra o Princesa do Solimões, às 15h30, na Arena da Amazônia. No próximo dia 21, o Manauara recebe o Retrô-PE, pela primeira fase da Copa do Brasil.

*Com informações da Assessoria

