Homem é preso com arma de fogo e drogas na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – Um homem, de idade não informada, foi preso com uma arma de fogo e diversas porções de entorpecentes, na noite do domingo (11), no conjunto Mundo Novo, localizado no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Os policiais militares realizavam patrulhamento na rua 10, por volta das 18h30, quando identificaram um carro trafegando em alta velocidade. Durante os procedimentos de abordagem e revista foram encontrados dentro do veículo uma pistola G2C com sete munições calibre 9 milímetros e algumas porções de drogas.

Questionado, o homem confessou que em sua residência havia mais entorpecentes, local onde, após diligências, foram encontradas mais algumas porções do material ilícito.

Foram apreendidas durante a ação 13 porções de drogas, entre maconha e cocaína; uma balança de precisão; um aparelho celular; além da arma de fogo e do veículo, que foram encaminhados, juntamente com o preso, para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

‘Batata’ é preso por envolvimento com o tráfico de drogas no sul do Amazonas

VÍDEO: delegado é preso após chamar juiz de ‘elemento de corrupção’ no AM

Foragido do Pará é preso na Zona Norte de Manaus