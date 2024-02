BBB 24: Marcus Vinicius se surpreende com rejeição de Wanessa Camargo

Marcus Vinicius foi o oitavo eliminado do BBB 24 nesta terça-feira (13) o paredão entre Davi, Isabelle e o paraense rendeu 84,86% de rejeição para o comissário de bordo. No Bate-Papo BBB com Thais Fersoza e Ed Gama o ex-brother escolheu seu pódio e ficou surpreso com a rejeição de Wanessa Camargo e alguns camarotes.

“Marcus, você chegaria pelo menos no top 10 e só não iria pro top 5 por pedir desculpas para as plantas ontem e ficar demais com a Wanessa”, disse uma pessoa. “Gente, a Wanessa está tão… assim? Meu deus”, reagiu Marcus.

Marcus passado que a Wanessa está queimada pic.twitter.com/cK4dNMjMec — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) February 14, 2024

Davi ficou com 12,07% dos votos já Isabelle foi a menos votada com 3,07% e foi o segundo Paredão do programa com voto para eliminar. com cerca de 35 milhões de votos computados no site oficial do Gshow.

*Com informações do Gshow

Leia mais

Carnailha vibra com permanência de Isabelle Nogueira no BBB 24

BBB 24: Davi é acusado de tentar beijar Isabelle; veja vídeo

BBB 24: Davi chora muito diante do botão e ameaça desistir do programa