Padrasto é morto após estuprar enteada de 13 anos

Homem, ainda não identificado, foi esfaqueado após ser pego em flagrante estuprando enteada de 13 anos. O crime aconteceu na rua 36, Bairro Nova Cidade, na madrugada da terça-feira (13).

Segundo informações da polícia, a mãe da vítima, de 13 anos, acordou no meio da noite após ouvir barulhos dentro da sua casa. A mãe foi até o quarto da filha, quando se deparou com a cena terrível. A mãe chamou o seu filho mais velho, irmão da adolescente, que iniciou uma discussão acalorada com o autor do crime.

Durante a discussão, o irmão da adolescente desferiu vários golpes de facas contra o suspeito, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Até o momento, o jovem segue foragido e não foi identificado.

O corpo do homem foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). Autoridades policiais deverão seguir investigando o caso.

